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Новости

05 февраля, 18:00

Новости

Новости часа: мэр Москвы сообщил об открытии новой дороги в южной части Троицка

Новости часа: мэр Москвы сообщил об открытии новой дороги в южной части Троицка

Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Троицке

Новости часа: Собянин поручил продолжить модернизацию противопожарной службы Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Троицке

Новости часа: мэр Москвы сообщил об открытии новой дороги в южной части Троицка

Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Троицке

Новости часа: Собянин рассказал о работе столичных спасателей

Собянин: в Троицке открылась новая дорога от улицы Дальней до Промышленной

Новости часа: почти 20 тыс человек задействованы в пожарно-спасательном гарнизоне Москвы

Собянин поручил продолжить модернизацию противопожарной службы Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Троицке открыли дорогу, которая значительно увеличит пропускную способность южной части города, заявил Сергей Собянин.

Участники проекта "Искусство в метро" создали картины на станции "Китай-город", сообщил заместитель мэра Максим Ликсутов.

В Москве теперь доступна онлайн-диагностика для детей с ограниченными возможностями здоровья, говорится на портале mos.ru.

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