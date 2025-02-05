Новости часа: мэр Москвы сообщил об открытии новой дороги в южной части Троицка

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Троицке открыли дорогу, которая значительно увеличит пропускную способность южной части города, заявил Сергей Собянин.

Участники проекта "Искусство в метро" создали картины на станции "Китай-город", сообщил заместитель мэра Максим Ликсутов.

В Москве теперь доступна онлайн-диагностика для детей с ограниченными возможностями здоровья, говорится на портале mos.ru.