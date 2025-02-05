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Новости

Новости

05 февраля, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин поручил продолжить модернизацию противопожарной службы Москвы

Новости часа: Собянин поручил продолжить модернизацию противопожарной службы Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Троицке

Новости часа: мэр Москвы сообщил об открытии новой дороги в южной части Троицка

Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Троицке

Новости часа: Собянин рассказал о работе столичных спасателей

Собянин: в Троицке открылась новая дорога от улицы Дальней до Промышленной

Новости часа: почти 20 тыс человек задействованы в пожарно-спасательном гарнизоне Москвы

Собянин поручил продолжить модернизацию противопожарной службы Москвы

Новости часа: Собянин вручил премии правительства Москвы 78 молодым ученым

Новости часа: размер премий правительства Москвы молодым ученым увеличится вдвое

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поручил продолжить модернизацию противопожарной службы Москвы.

Физика и информатика вошли в топ популярных у школьников предметов для сдачи ЕГЭ, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Более миллиона транспортных средств зарегистрировали в центрах госуслуг за 7 лет, рассказали в пресс-службе mos.ru.

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