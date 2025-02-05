Новости часа: Собянин поручил продолжить модернизацию противопожарной службы Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поручил продолжить модернизацию противопожарной службы Москвы.

Физика и информатика вошли в топ популярных у школьников предметов для сдачи ЕГЭ, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Более миллиона транспортных средств зарегистрировали в центрах госуслуг за 7 лет, рассказали в пресс-службе mos.ru.