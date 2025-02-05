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Новости

Новости

05 февраля, 11:45

Новости

Новости часа: почти 20 тыс человек задействованы в пожарно-спасательном гарнизоне Москвы

Новости часа: почти 20 тыс человек задействованы в пожарно-спасательном гарнизоне Москвы

Собянин поручил продолжить модернизацию противопожарной службы Москвы

Новости часа: Собянин вручил премии правительства Москвы 78 молодым ученым

Новости часа: размер премий правительства Москвы молодым ученым увеличится вдвое

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 февраля

Новости часа: Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы 78 молодым ученым

Собянин вручил премии молодым исследователям в преддверии Дня российской науки

Новости часа: Собянин рассказал, как платформа "Москино" облегчает организацию съемок

Сергей Собянин принял участие в заседании прокуратуры Москвы

Новости часа: через платформу "Москино" за год согласовали съемки 632 проекта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 18 тысяч человек работают в пожарно-спасательном гарнизоне Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Рекордные 60% московских школьников выбрали профильную математику для сдачи ЕГЭ, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

В Москве приступили к подготовке фонтанов к новому сезону, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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