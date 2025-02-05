Новости часа: почти 20 тыс человек задействованы в пожарно-спасательном гарнизоне Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 18 тысяч человек работают в пожарно-спасательном гарнизоне Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Рекордные 60% московских школьников выбрали профильную математику для сдачи ЕГЭ, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

В Москве приступили к подготовке фонтанов к новому сезону, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.