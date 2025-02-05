05 февраля, 00:00Новости
Новости часа: Собянин вручил премии правительства Москвы 78 молодым ученым
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Размер премий правительства Москвы молодым ученым увеличили в два раза, до 4 миллионов рублей, заявил Сергей Собянин.
День российской науки отметят на разных московских площадках, в том числе в "Зарядье" и на ВДНХ, сообщили на сайте мэра.
Третьяковская галерея готовит выставку к 80-летию Победы, рассказала директор Елена Проничева.