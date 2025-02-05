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Новости

Новости

05 февраля, 00:00

Новости

Новости часа: Собянин вручил премии правительства Москвы 78 молодым ученым

Новости часа: Собянин вручил премии правительства Москвы 78 молодым ученым

Новости часа: размер премий правительства Москвы молодым ученым увеличится вдвое

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 февраля

Новости часа: Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы 78 молодым ученым

Собянин вручил премии молодым исследователям в преддверии Дня российской науки

Новости часа: Собянин рассказал, как платформа "Москино" облегчает организацию съемок

Сергей Собянин принял участие в заседании прокуратуры Москвы

Новости часа: через платформу "Москино" за год согласовали съемки 632 проекта

Новости часа: Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы 78 молодым ученым

Новости часа: Собянин наградил 78 молодых ученых Москвы в преддверии Дня российской науки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Размер премий правительства Москвы молодым ученым увеличили в два раза, до 4 миллионов рублей, заявил Сергей Собянин.

День российской науки отметят на разных московских площадках, в том числе в "Зарядье" и на ВДНХ, сообщили на сайте мэра.

Третьяковская галерея готовит выставку к 80-летию Победы, рассказала директор Елена Проничева.

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