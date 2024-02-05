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Новости

Новости

05 февраля, 23:59

Новости

Новости часа: 30 детсадов и школ введут в эксплуатацию в ТиНАО до конца года

Новости часа: 30 детсадов и школ введут в эксплуатацию в ТиНАО до конца года

Сергей Собянин и Сергей Шойгу посетили единый пункт отбора на военную службу

Почти 110 тысяч газовых плит проверили в Москве в 2024 году

Собянин и Шойгу встретились с контрактниками в пункте отбора на военную службу

Новости часа: Сергей Собянин и Сергей Шойгу посетили единый пункт отбора на военную службу

Новости часа: 12 тыс человек получили квартиры по программе реновации в СВАО

Сергей Собянин и Сергей Шойгу посетили единый пункт отбора на военную службу

Свыше 6,6 млн бесплатных пересадок совершили пассажиры в 2023 году – мэр Москвы

Новости часа: мэр Москвы сообщил о запуске пилотного проекта "Умная аптека"

Новости часа: мэр Москвы сообщил о запуске пилотного проекта "Умная аптека"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 30 детсадов и школ введут в эксплуатацию в ТиНАО до конца года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пять земельных участков в ТиНАО выставят на торги для строительства частных домов. Это данные департамента городского имущества.

Специальные экскурсии ко дню памяти Пушкина пройдут на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба выставки.

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