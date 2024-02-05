Новости часа: 30 детсадов и школ введут в эксплуатацию в ТиНАО до конца года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 30 детсадов и школ введут в эксплуатацию в ТиНАО до конца года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пять земельных участков в ТиНАО выставят на торги для строительства частных домов. Это данные департамента городского имущества.

Специальные экскурсии ко дню памяти Пушкина пройдут на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба выставки.