Новости часа: Сергей Собянин и Сергей Шойгу посетили единый пункт отбора на военную службу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и Сергей Собянин проверили работу городского пункта отбора на военную службу по контракту. Об этом сообщили в российском ведомстве.

На неделе в Москву вернутся 20-градусные морозы, а затем будет оттепель. Об этом предупредил Гидрометцентр.

Более трех тысяч человек посетили смотровую площадку Казанского вокзала с момента открытия. Об этом заявили в РЖД.