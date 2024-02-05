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Новости

Новости

05 февраля, 20:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин и Сергей Шойгу посетили единый пункт отбора на военную службу

Новости часа: Сергей Собянин и Сергей Шойгу посетили единый пункт отбора на военную службу

Новости часа: 12 тыс человек получили квартиры по программе реновации в СВАО

Сергей Собянин и Сергей Шойгу посетили единый пункт отбора на военную службу

Свыше 6,6 млн бесплатных пересадок совершили пассажиры в 2023 году – мэр Москвы

Новости часа: мэр Москвы сообщил о запуске пилотного проекта "Умная аптека"

Новости часа: мэр Москвы сообщил о запуске пилотного проекта "Умная аптека"

Собянин сообщил о запуске уникальной аптеки-робота на базе больницы Ворохобова

Новости часа: в Москве пассажиры совершили 400 тыс бесплатных пересадок с начала 2024 года

Собянин: более 400 тыс бесплатных пересадок совершили пассажиры с начала года

Новости часа: более 12 тыс человек получили квартиры по реновации в СВАО столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и Сергей Собянин проверили работу городского пункта отбора на военную службу по контракту. Об этом сообщили в российском ведомстве.

На неделе в Москву вернутся 20-градусные морозы, а затем будет оттепель. Об этом предупредил Гидрометцентр.

Более трех тысяч человек посетили смотровую площадку Казанского вокзала с момента открытия. Об этом заявили в РЖД.

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