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Новости

05 февраля, 17:45

Новости

Новости часа: 12 тыс человек получили квартиры по программе реновации в СВАО

Новости часа: 12 тыс человек получили квартиры по программе реновации в СВАО

Сергей Собянин и Сергей Шойгу посетили единый пункт отбора на военную службу

Свыше 6,6 млн бесплатных пересадок совершили пассажиры в 2023 году – мэр Москвы

Новости часа: мэр Москвы сообщил о запуске пилотного проекта "Умная аптека"

Новости часа: мэр Москвы сообщил о запуске пилотного проекта "Умная аптека"

Собянин сообщил о запуске уникальной аптеки-робота на базе больницы Ворохобова

Новости часа: в Москве пассажиры совершили 400 тыс бесплатных пересадок с начала 2024 года

Собянин: более 400 тыс бесплатных пересадок совершили пассажиры с начала года

Новости часа: более 12 тыс человек получили квартиры по реновации в СВАО столицы

Собянин: на северо-востоке Москвы ввели 41 дом по программе реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 12 тысяч человек получили квартиры по программе реновации на северо-востоке Москвы. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более 900 тысяч поездок совершили пассажиры в Москве на украшенных по-новогоднему трамваях. Об этом сообщили в Дептрансе столицы.

Более четырех тысяч пассажиров отправились с автовокзала Красногвардейский с момента открытия. Об этом также рассказали в Дептрансе Москвы.

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