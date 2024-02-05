05 февраля, 17:45Новости
Новости часа: 12 тыс человек получили квартиры по программе реновации в СВАО
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 12 тысяч человек получили квартиры по программе реновации на северо-востоке Москвы. Об этом заявил Сергей Собянин.
Более 900 тысяч поездок совершили пассажиры в Москве на украшенных по-новогоднему трамваях. Об этом сообщили в Дептрансе столицы.
Более четырех тысяч пассажиров отправились с автовокзала Красногвардейский с момента открытия. Об этом также рассказали в Дептрансе Москвы.