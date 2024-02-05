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05 февраля, 18:15

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Сергей Собянин и Сергей Шойгу посетили единый пункт отбора на военную службу

Сергей Собянин и Сергей Шойгу посетили единый пункт отбора на военную службу

Свыше 6,6 млн бесплатных пересадок совершили пассажиры в 2023 году – мэр Москвы

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Более 20 тысяч человек заключили в едином пункте отбора, который находится на улице Яблочкова в Москве, контракт на прохождение военной службы в 2023 году. Об этом доложили министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Глава Минобороны вместе с Сергеем Собяниным проверили работу пункта. Здесь можно пройти все необходимые тесты и обследования в течение нескольких часов в режиме "одного окна". Соблюдаются необходимые условия размещения кандидатов, включая комнаты отдыха с тренажерами и столовую.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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