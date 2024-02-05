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05 февраля, 15:00

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Новости часа: мэр Москвы сообщил о запуске пилотного проекта "Умная аптека"

Новости часа: мэр Москвы сообщил о запуске пилотного проекта "Умная аптека"

Новости часа: мэр Москвы сообщил о запуске пилотного проекта "Умная аптека"

Собянин сообщил о запуске уникальной аптеки-робота на базе больницы Ворохобова

Новости часа: в Москве пассажиры совершили 400 тыс бесплатных пересадок с начала 2024 года

Собянин: более 400 тыс бесплатных пересадок совершили пассажиры с начала года

Новости часа: более 12 тыс человек получили квартиры по реновации в СВАО столицы

Собянин: на северо-востоке Москвы ввели 41 дом по программе реновации

Собянин: более 400 тыс бесплатных пересадок совершили пассажиры с начала года

Собянин объявил о начале приема работ на конкурс "Наследие моего района"

Собянин: более 400 тыс бесплатных пересадок совершили пассажиры с начала года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На базе ГКБ № 67 имени Ворохобова начала работу "аптека-робот". Робот умеет проверять сроки годности препаратов и их соответствие товарным накладным, рассказал Сергей Собянин.

Строительная готовность "Квантум парка" МГТУ имени Баумана превышает 60%. О процессе работ рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

Почти 110 тысяч газовых плит проверили в квартирах москвичей в январе. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

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