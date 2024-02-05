Новости часа: мэр Москвы сообщил о запуске пилотного проекта "Умная аптека"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На базе ГКБ № 67 имени Ворохобова начала работу "аптека-робот". Робот умеет проверять сроки годности препаратов и их соответствие товарным накладным, рассказал Сергей Собянин.

Строительная готовность "Квантум парка" МГТУ имени Баумана превышает 60%. О процессе работ рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

Почти 110 тысяч газовых плит проверили в квартирах москвичей в январе. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.