Новости часа: мэр Москвы сообщил о запуске пилотного проекта "Умная аптека"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил о запуске пилотного проекта "Умная аптека". Так, уникальная "аптека-робот" впервые заработала на базе ГКБ № 67 имени Ворохобова.

Более 200 тысяч квадратных метров недвижимости построят в районах Ховрино, Левобережном и Зюзино. Об этом сообщил столичный комплекс экономической политики.

Путевым стенам на станции метро "Красносельская" вернут исторический облик. Все работы ведутся по ночам, чтобы не мешать движению поездов.