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Новости

05 февраля, 13:45

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Новости часа: мэр Москвы сообщил о запуске пилотного проекта "Умная аптека"

Новости часа: мэр Москвы сообщил о запуске пилотного проекта "Умная аптека"

Собянин сообщил о запуске уникальной аптеки-робота на базе больницы Ворохобова

Новости часа: в Москве пассажиры совершили 400 тыс бесплатных пересадок с начала 2024 года

Собянин: более 400 тыс бесплатных пересадок совершили пассажиры с начала года

Новости часа: более 12 тыс человек получили квартиры по реновации в СВАО столицы

Собянин: на северо-востоке Москвы ввели 41 дом по программе реновации

Собянин: более 400 тыс бесплатных пересадок совершили пассажиры с начала года

Собянин объявил о начале приема работ на конкурс "Наследие моего района"

Собянин: более 400 тыс бесплатных пересадок совершили пассажиры с начала года

Сокольническая линия метро к концу года станет на одну станцию длиннее – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил о запуске пилотного проекта "Умная аптека". Так, уникальная "аптека-робот" впервые заработала на базе ГКБ № 67 имени Ворохобова.

Более 200 тысяч квадратных метров недвижимости построят в районах Ховрино, Левобережном и Зюзино. Об этом сообщил столичный комплекс экономической политики.

Путевым стенам на станции метро "Красносельская" вернут исторический облик. Все работы ведутся по ночам, чтобы не мешать движению поездов.

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