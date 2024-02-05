05 февраля, 13:45Новости
Собянин сообщил о запуске уникальной аптеки-робота на базе больницы Ворохобова
На базе ГКБ № 67 имени Ворохобова заработала уникальная "аптека-робот". По словам Сергея Собянина, это высокотехнологичная система, которая автоматизирует все процессы: получение, учитывание и хранение лекарства.
Робот проверяет срок годности препаратов и их соответствие товарным накладным, формирует необходимые заказы для отделений больницы. Это сильно упрощает и ускоряет работу медиков.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.