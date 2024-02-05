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Новости

05 февраля, 13:00

Новости

Новости часа: в Москве пассажиры совершили 400 тыс бесплатных пересадок с начала 2024 года

Новости часа: в Москве пассажиры совершили 400 тыс бесплатных пересадок с начала 2024 года

Собянин: более 400 тыс бесплатных пересадок совершили пассажиры с начала года

Новости часа: более 12 тыс человек получили квартиры по реновации в СВАО столицы

Собянин: на северо-востоке Москвы ввели 41 дом по программе реновации

Собянин: более 400 тыс бесплатных пересадок совершили пассажиры с начала года

Собянин объявил о начале приема работ на конкурс "Наследие моего района"

Собянин: более 400 тыс бесплатных пересадок совершили пассажиры с начала года

Сокольническая линия метро к концу года станет на одну станцию длиннее – Собянин

Сергей Собянин: введем 30 детсадов и школ в ТиНАО в этом году

Собянин: 51 инновационная площадка появилась в Москве в прошлом году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве пассажиры совершили более 400 тысяч бесплатных пересадок с начала 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Строительство бизнес-центра iCity завершат в Москве в 2025 году. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

В московском метро состоялись первые три свадьбы в 2024 году. Об этом заявили в Дептрансе столицы.

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