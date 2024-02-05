Новости часа: в Москве пассажиры совершили 400 тыс бесплатных пересадок с начала 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве пассажиры совершили более 400 тысяч бесплатных пересадок с начала 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.



Строительство бизнес-центра iCity завершат в Москве в 2025 году. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

В московском метро состоялись первые три свадьбы в 2024 году. Об этом заявили в Дептрансе столицы.