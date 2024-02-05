Новости часа: более 12 тыс человек получили квартиры по реновации в СВАО столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 12 тыс. человек получили квартиры по реновации на северо-востоке Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Маршруты автобусов улучшили в 26 районах Москвы с января. Об этом сообщил Дептранс.

Почти в два раза выросла посещаемость портала "Узнай Москву" за 2023 год. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.