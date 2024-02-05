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Новости

05 февраля, 12:00

Город

Новости часа: более 12 тыс человек получили квартиры по реновации в СВАО столицы

Новости часа: более 12 тыс человек получили квартиры по реновации в СВАО столицы

Собянин: на северо-востоке Москвы ввели 41 дом по программе реновации

Собянин: более 400 тыс бесплатных пересадок совершили пассажиры с начала года

Собянин объявил о начале приема работ на конкурс "Наследие моего района"

Собянин: более 400 тыс бесплатных пересадок совершили пассажиры с начала года

Сокольническая линия метро к концу года станет на одну станцию длиннее – Собянин

Сергей Собянин: введем 30 детсадов и школ в ТиНАО в этом году

Собянин: 51 инновационная площадка появилась в Москве в прошлом году

Более 200 электронных сервисов и услуг доступно для предпринимателей на mos.ru – Собянин

Собянин выразил соболезнования близким погибших при ударе по Лисичанску

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 12 тыс. человек получили квартиры по реновации на северо-востоке Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Маршруты автобусов улучшили в 26 районах Москвы с января. Об этом сообщил Дептранс.

Почти в два раза выросла посещаемость портала "Узнай Москву" за 2023 год. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

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