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Новости

05 февраля, 09:45

Новости

Собянин объявил о начале приема работ на конкурс "Наследие моего района"

Собянин объявил о начале приема работ на конкурс "Наследие моего района"

Собянин: более 400 тыс бесплатных пересадок совершили пассажиры с начала года

Сокольническая линия метро к концу года станет на одну станцию длиннее – Собянин

Сергей Собянин: введем 30 детсадов и школ в ТиНАО в этом году

Собянин: 51 инновационная площадка появилась в Москве в прошлом году

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Сергей Собянин одобрил дополнительные меры поддержки столичных инвесторов

Юные москвичи могут принять участие в ежегодном конкурсе рисунков "Наследие моего района". Об этом рассказал Сергей Собянин на портале mos.ru.

Прием работ уже стартовал – подать заявку можно до середины апреля. На официальном сайте конкурса нужно заполнить анкету и прикрепить цифровую версию картины в формате А3. Работы должны быть выполнены гуашью или акварелью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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