Собянин объявил о начале приема работ на конкурс "Наследие моего района"

Юные москвичи могут принять участие в ежегодном конкурсе рисунков "Наследие моего района". Об этом рассказал Сергей Собянин на портале mos.ru.

Прием работ уже стартовал – подать заявку можно до середины апреля. На официальном сайте конкурса нужно заполнить анкету и прикрепить цифровую версию картины в формате А3. Работы должны быть выполнены гуашью или акварелью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



