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05 января, 12:30

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Собянин рассказал о популярности киноплатформы "Москино"

Собянин рассказал о популярности киноплатформы "Москино"

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Киноплатформа "Москино" набирает популярность. С помощью сервиса можно забронировать площадки в павильонах и под открытым небом, арендовать костюмы и реквизит, сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Сегодня "Москино" предлагает почти 700 натурных и интерьерных локаций, куда входят парки, скверы, улицы, вокзалы, площади, усадьбы и декорации кинокластера. Каталог реквизита насчитывает уже 60 тысяч единиц костюмов и реквизита, включая мебель, бутафорию, декорации и военный реквизит.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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