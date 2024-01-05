Более 80 тыс человек посетили экскурсии акции "День без турникетов" – Собянин

Свыше 80 тысяч человек посетили экскурсии в рамках акции "День без турникетов". Таким образом, в 2023 году проект установил рекорд по числу участников и партнеров, сообщил Сергей Собянин.

День без турникетов – это масштабный проект, позволяющий увидеть предприятия изнутри. Среди партнеров – заводы, фабрики, издательства, театры и офисы маркетплейсов.

Во время экскурсии посетители задают вопросы рабочим и топ-менеджерам, а также участвуют в мастер-классах. Выбрать площадку можно на сайте проекта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.