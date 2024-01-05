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05 января, 15:15

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Собянин рассказал о развитии наземного городского транспорта в 2023 году

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В столице в 2023 году запустили 30 новых маршрутов автобусов и электробусов. Об этом сообщил Сергей Собянин на портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, в прошлом году специалисты модернизировали трассы, по которым проходит свыше 180 действующих маршрутов. Еще было организовано 37 новых выделенных полос. Теперь городской транспорт ходит там в 2–3 раза быстрее.

В 2023 году в парки также поступило свыше 350 электробусов. Ожидается, что в 2024 году столица получит еще более 820 единиц таких экологичных машин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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