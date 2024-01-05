Собянин подвел итоги строительства столичных медучреждений

Москва реализует крупнейшую в истории программу модернизации инфраструктуры медицинских учреждений. Ее итогами на своей персональной странице поделился Сергей Собянин.

Главная цель – обновить городские поликлиники и ключевые стационары, оснастить их современным оборудованием, создать дружелюбную атмосферу и, как результат, повысить качество медпомощи москвичам.

Так, за последние пять лет в Москве построили 55 медицинских объектов, реконструировали около 300 зданий стационаров, поликлиник и других медучреждений.

Уже завершен первый этап модернизации поликлиник – обновили и отремонтировали 200 зданий, а это половина амбулаторного фонда Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.