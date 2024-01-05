Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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05 января, 10:30

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Собянин подвел итоги строительства больниц и поликлиник в 2023 году

Собянин подвел итоги строительства больниц и поликлиник в 2023 году

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Сергей Собянин рассказал, что в рамках национального проекта "Здравоохранение" Москва реализует крупнейшую в своей истории программу модернизации инфраструктуры медучреждений. Главная цель – обновить городские поликлиники и ключевые стационары, оснастить их современным оборудованием и повысить качество медпомощи москвичам.

Он отметил, что первый этап обновления поликлиник уже завершен – реконструировано 200 зданий (50% амбулаторного фонда города). Еще примерно на 70% реализована программа строительства флагманских центров для оказания экстренной помощи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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