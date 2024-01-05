Собянин подвел итоги строительства больниц и поликлиник в 2023 году

Сергей Собянин рассказал, что в рамках национального проекта "Здравоохранение" Москва реализует крупнейшую в своей истории программу модернизации инфраструктуры медучреждений. Главная цель – обновить городские поликлиники и ключевые стационары, оснастить их современным оборудованием и повысить качество медпомощи москвичам.

Он отметил, что первый этап обновления поликлиник уже завершен – реконструировано 200 зданий (50% амбулаторного фонда города). Еще примерно на 70% реализована программа строительства флагманских центров для оказания экстренной помощи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.