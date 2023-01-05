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Собянин рассказал о планах строительства в Москве более 230 соцобъектов в 2023–2025 годах

Собянин рассказал о планах строительства в Москве более 230 соцобъектов в 2023–2025 годах

Собянин рассказал о планах дорожного строительства в Москве в наступившем году

В 2023 году сеть Московских центральных диаметров вырастет вдвое – Собянин

Сеть Московских центральных диаметров вырастет вдвое – Собянин

Собянин сообщил о выходе столичного здравоохранения на новый уровень

Новости часа: программа реконструкции 200 столичных поликлиник завершится в 2023 году

Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Сергей Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро

Собянин провел технический пуск последнего участка БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской"

В ближайшие два года в столице построят более 230 детских садов, школ, поликлиник, спортивных комплексов и других социальных объектов. Планами в сфере строительства поделился в своем блоге Сергей Собянин.

За прошедший год в городе введено более 13 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе почти 7 миллионов квадратных метров жилья. В сентябре 2022 года в детские сады, школы и колледжи пришли более 1 миллиона 600 тысяч детей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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