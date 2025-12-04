Сергей Собянин рассказал о реализации медицинских программ в Москве

В Москве реализовали несколько передовых программ в сфере медицины. Как напомнил Сергей Собянин, в сентябре завершили основной этап модернизации и строительства городских поликлиник.

По новому московскому стандарту теперь работает более 340 зданий. К 2030 году планируется полностью реконструировать или построить заново все стационары города, создав современный медицинский каркас.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.