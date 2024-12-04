Сергей Собянин ответил на актуальные вопросы о развитии города. Прямой эфир длился более часа. Всего мэр ответил почти на 40 вопросов.

Среди важных тем были вопросы социальной поддержки, модернизации здравоохранения, строительства жилья, развития систем образования и транспорта. Так, по словам мэра, к 2030 году будут новыми более 90% вагонов метро, а участок Троицкой линии метро до станции "Коммунарка" могут запустить уже в ближайшие недели.

Остальные обращения москвичей также не останутся без ответа – все вопросы попадут к специалистам мэрии и будут рассмотрены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.