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04 декабря, 21:15

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Сергей Собянин ответил на актуальные вопросы о развитии города

Сергей Собянин ответил на актуальные вопросы о развитии города

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Сергей Собянин ответил на актуальные вопросы о развитии города. Прямой эфир длился более часа. Всего мэр ответил почти на 40 вопросов.

Среди важных тем были вопросы социальной поддержки, модернизации здравоохранения, строительства жилья, развития систем образования и транспорта. Так, по словам мэра, к 2030 году будут новыми более 90% вагонов метро, а участок Троицкой линии метро до станции "Коммунарка" могут запустить уже в ближайшие недели.

Остальные обращения москвичей также не останутся без ответа – все вопросы попадут к специалистам мэрии и будут рассмотрены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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