Новости часа: Сергей Собянин утвердил индексацию социальных выплат в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Социальные выплаты льготным категориям горожан будут увеличены на 5,5%. Об этом заявил Сергей Собянин.

Больше 70 старых домов расселили на юге Москвы с начала программы реновации, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

После заморозков в Москве ожидается снег, ветер и потепление, сообщили в столичном метеобюро.