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04 декабря, 19:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин утвердил индексацию социальных выплат в Москве

Новости часа: Сергей Собянин утвердил индексацию социальных выплат в Москве

Новости часа: Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат

Новости часа: социальные выплаты льготным категориям горожан будут увеличены на 5,5%

Новости часа: на востоке Москвы привели в порядок жилые кварталы, скверы и бульвары

"Мой район. Новости": соцвыплаты льготным категориям горожан будут увеличены на 5,5%

Новости часа: Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире 4 декабря

Новости часа: на востоке Москвы привели в порядок жилые кварталы, скверы и бульвары

Новости часа: Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат

Новости часа: Сергей Собянин утвердил индексацию социальных выплат в Москве

Сергей Собянин сообщил о росте туристического потока в Москву

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Социальные выплаты льготным категориям горожан будут увеличены на 5,5%. Об этом заявил Сергей Собянин.

Больше 70 старых домов расселили на юге Москвы с начала программы реновации, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

После заморозков в Москве ожидается снег, ветер и потепление, сообщили в столичном метеобюро.

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