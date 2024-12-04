04 декабря, 18:00Новости
Новости часа: социальные выплаты льготным категориям горожан будут увеличены на 5,5%
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 1 января 2025 года социальные выплаты москвичам увеличат на 5,5%. Об этом объявил Сергей Собянин.
На станции подземки "Таганская" появилась площадка проекта "Искусство в метро", рассказал заммэра Максим Ликсутов.
По прогнозам синоптиков, температурные качели ожидаются в Москве в ближайшие 5–7 дней.
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