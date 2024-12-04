Новости часа: социальные выплаты льготным категориям горожан будут увеличены на 5,5%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 1 января 2025 года социальные выплаты москвичам увеличат на 5,5%. Об этом объявил Сергей Собянин.

На станции подземки "Таганская" появилась площадка проекта "Искусство в метро", рассказал заммэра Максим Ликсутов.

По прогнозам синоптиков, температурные качели ожидаются в Москве в ближайшие 5–7 дней.



