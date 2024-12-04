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Новости

Новости

04 декабря, 18:00

Новости

Новости часа: социальные выплаты льготным категориям горожан будут увеличены на 5,5%

Новости часа: социальные выплаты льготным категориям горожан будут увеличены на 5,5%

Новости часа: на востоке Москвы привели в порядок жилые кварталы, скверы и бульвары

"Мой район. Новости": соцвыплаты льготным категориям горожан будут увеличены на 5,5%

Новости часа: Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире 4 декабря

Новости часа: на востоке Москвы привели в порядок жилые кварталы, скверы и бульвары

Новости часа: Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат

Новости часа: Сергей Собянин утвердил индексацию социальных выплат в Москве

Сергей Собянин сообщил о росте туристического потока в Москву

Собянин: социальные выплаты льготным категориям горожан будут увеличены на 5,5%

Собянин рассказал о благоустройстве жилых кварталов и скверов на востоке Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 1 января 2025 года социальные выплаты москвичам увеличат на 5,5%. Об этом объявил Сергей Собянин.

На станции подземки "Таганская" появилась площадка проекта "Искусство в метро", рассказал заммэра Максим Ликсутов.

По прогнозам синоптиков, температурные качели ожидаются в Москве в ближайшие 5–7 дней.

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