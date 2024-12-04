Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 13:00

Новости

Новости часа: Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат

Новости часа: Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат

Новости часа: Сергей Собянин утвердил индексацию социальных выплат в Москве

Сергей Собянин сообщил о росте туристического потока в Москву

Собянин: социальные выплаты льготным категориям горожан будут увеличены на 5,5%

Собянин рассказал о благоустройстве жилых кварталов и скверов на востоке Москвы

Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире

Новости часа: более 250 тыс человек получают реабилитационную помощь в Москве ежегодно

Новости часа: почти 20 млн туристов приняла Москва в этом году

Более 600 москвичей с инвалидностью нашли работу благодаря чемпионату "Абилимпикс"

Владимир Путин ознакомился с работой московской службы реабилитации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве приняли постановление о повышении минимальной пенсии до 25 850 рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На станции метро "Новаторская" открыли новый выход в город, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Москва и Третьяковская галерея подготовили новогоднюю программу для детей участников СВО, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Читайте также
мэр МосквыэкономикаобществотранспортметрокультуравидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика