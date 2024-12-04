Новости часа: Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве приняли постановление о повышении минимальной пенсии до 25 850 рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На станции метро "Новаторская" открыли новый выход в город, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Москва и Третьяковская галерея подготовили новогоднюю программу для детей участников СВО, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.