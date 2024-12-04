Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире Москвы 24 и телеканала "ТВ Центр". Прямая линия начнется в 20:00. Вопрос можно заранее задать в соответствующем разделе сайта mos.ru. Нужно указать имя, адрес электронной почты и выбрать тему, которая вас интересует.

Помимо текста можно отправить мэру Москвы видеовопрос. Даже если ваше сообщение не будет озвучено в эфире, оно в любом случае попадет к специалистам мэрии и будет рассмотрено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.