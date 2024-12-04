Новости часа: более 250 тыс человек получают реабилитационную помощь в Москве ежегодно

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 250 тысяч человек получают реабилитационную помощь в Москве ежегодно, сообщил Сергей Собянин.

Первый коридор для ускоренного движения автобусов и электробусов строят в Москве, сообщил Максим Ликсутов.

Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за гололедицы этой ночью, сообщил Гидрометцентр.

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