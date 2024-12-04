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Новости

Новости

04 декабря, 00:00

Новости

Новости часа: более 250 тыс человек получают реабилитационную помощь в Москве ежегодно

Новости часа: более 250 тыс человек получают реабилитационную помощь в Москве ежегодно

Новости часа: почти 20 млн туристов приняла Москва в этом году

Более 600 москвичей с инвалидностью нашли работу благодаря чемпионату "Абилимпикс"

Владимир Путин ознакомился с работой московской службы реабилитации

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 декабря

Новости часа: Собянин одобрил план строительства общественно-делового центра в Коммунарке

Путин и Собянин посетили центр реабилитации инвалидов им Л. И. Швецовой

Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии еще семи территорий

Собянин принял решение о комплексном развитии семи участков в ЗАО и ЮЗАО

Новости часа: Москва приняла 19,7 млн гостей за девять месяцев 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 250 тысяч человек получают реабилитационную помощь в Москве ежегодно, сообщил Сергей Собянин.

Первый коридор для ускоренного движения автобусов и электробусов строят в Москве, сообщил Максим Ликсутов.

Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за гололедицы этой ночью, сообщил Гидрометцентр.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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