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Новости

04 декабря, 20:00

Общество

Новости часа: Собянин поздравил победителей премии мэра Москвы имени Николая Островского

Новости часа: Собянин поздравил победителей премии мэра Москвы имени Николая Островского

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве спорткомплекса "Ника" в Текстильщиках

Собянин рассказал о строительстве связки МСД с дорожной сетью ТиНАО

Новости часа: Собянин рассказал о масштабных преобразованиях в районе Текстильщики

Собянин: в Текстильщиках завершено строительство спорткомплекса "Ника"

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве спорткомплекса "Ника" в Текстильщиках

Новости часа: более 190 спортивных объектов построили в Москве с 2011 года

Новости века: в Текстильщиках завершили строительство спорткомплекса "Ника"

Собянин: в Текстильщиках завершено строительство спорткомплекса "Ника"

Новости часа: мэр Москвы рассказал о строительстве нового участка МСД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин назвал победителей премии имени Николая Островского. Информация об этом появилась на сайте мэра столицы.

Предприятия и организации комплекса городского хозяйства Москвы в связи с непогодой работают в усиленном режиме. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Дорожные и коммунальные службы Подмосковья мобилизованы на борьбу со снегопадом. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

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