04 декабря, 20:00Общество
Новости часа: Собянин поздравил победителей премии мэра Москвы имени Николая Островского
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин назвал победителей премии имени Николая Островского. Информация об этом появилась на сайте мэра столицы.
Предприятия и организации комплекса городского хозяйства Москвы в связи с непогодой работают в усиленном режиме. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.
Дорожные и коммунальные службы Подмосковья мобилизованы на борьбу со снегопадом. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.