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04 декабря, 19:00

Спорт

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве спорткомплекса "Ника" в Текстильщиках

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве спорткомплекса "Ника" в Текстильщиках

Собянин рассказал о строительстве связки МСД с дорожной сетью ТиНАО

Новости часа: Собянин рассказал о масштабных преобразованиях в районе Текстильщики

Собянин: в Текстильщиках завершено строительство спорткомплекса "Ника"

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве спорткомплекса "Ника" в Текстильщиках

Новости часа: более 190 спортивных объектов построили в Москве с 2011 года

Новости века: в Текстильщиках завершили строительство спорткомплекса "Ника"

Собянин: в Текстильщиках завершено строительство спорткомплекса "Ника"

Новости часа: мэр Москвы рассказал о строительстве нового участка МСД

Новости часа: Собянин рассказал о масштабном обновлении Воробьевской набережной

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый спорткомплекс "Ника" в Текстильщиках планируют открыть в начале 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 18 тысяч единиц коммунальной техники вышли на расчистку Москвы после снегопада. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" может приостановить работу из-за морозов. Об этом заявили в пресс-службе аттракциона.

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