Новости часа: Собянин рассказал о строительстве спорткомплекса "Ника" в Текстильщиках

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый спорткомплекс "Ника" в Текстильщиках планируют открыть в начале 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 18 тысяч единиц коммунальной техники вышли на расчистку Москвы после снегопада. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" может приостановить работу из-за морозов. Об этом заявили в пресс-службе аттракциона.