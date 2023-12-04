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Новости

04 декабря, 18:00

Экономика

Новости часа: Собянин рассказал о масштабных преобразованиях в районе Текстильщики

Новости часа: Собянин рассказал о масштабных преобразованиях в районе Текстильщики

Собянин: в Текстильщиках завершено строительство спорткомплекса "Ника"

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве спорткомплекса "Ника" в Текстильщиках

Новости часа: более 190 спортивных объектов построили в Москве с 2011 года

Новости века: в Текстильщиках завершили строительство спорткомплекса "Ника"

Собянин: в Текстильщиках завершено строительство спорткомплекса "Ника"

Новости часа: мэр Москвы рассказал о строительстве нового участка МСД

Новости часа: Собянин рассказал о масштабном обновлении Воробьевской набережной

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве связки МСД с дорожной сетью ТинАО

Мэр Москвы рассказал о строительстве нового участка МСД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Район Текстильщики в Москве ждут масштабные преобразования, рассказал Сергей Собянин. Там завершилось строительство спортивного комплекса "Ника".

Более 135 тысяч человек вышли на уборку последствий рекордного снегопада в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Товары участников программы "Сделано в Москве" появятся в городских супермаркетах. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

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