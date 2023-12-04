Новости часа: Собянин рассказал о масштабных преобразованиях в районе Текстильщики

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Район Текстильщики в Москве ждут масштабные преобразования, рассказал Сергей Собянин. Там завершилось строительство спортивного комплекса "Ника".

Более 135 тысяч человек вышли на уборку последствий рекордного снегопада в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Товары участников программы "Сделано в Москве" появятся в городских супермаркетах. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.