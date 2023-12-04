04 декабря, 16:45Спорт
Новости часа: Собянин рассказал о строительстве спорткомплекса "Ника" в Текстильщиках
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый спорткомплекс "Ника" в Текстильщиках планируют открыть в начале 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Городские службы проводят масштабные работы по уборке снега в столице. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.
Более 10 зданий уже подобрали для размещения центров женского здоровья в Москве. Об этом заявили в департаменте здравоохранения столицы.