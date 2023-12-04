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04 декабря, 16:45

Спорт

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве спорткомплекса "Ника" в Текстильщиках

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве спорткомплекса "Ника" в Текстильщиках

Новости часа: более 190 спортивных объектов построили в Москве с 2011 года

Новости века: в Текстильщиках завершили строительство спорткомплекса "Ника"

Собянин: в Текстильщиках завершено строительство спорткомплекса "Ника"

Новости часа: мэр Москвы рассказал о строительстве нового участка МСД

Новости часа: Собянин рассказал о масштабном обновлении Воробьевской набережной

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве связки МСД с дорожной сетью ТинАО

Мэр Москвы рассказал о строительстве нового участка МСД

Собянин рассказал о благоустройстве Воробьевской набережной и Аллеи Славы

Собянин рассказал о строительстве связки МСД с дорожной сетью ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый спорткомплекс "Ника" в Текстильщиках планируют открыть в начале 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Городские службы проводят масштабные работы по уборке снега в столице. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Более 10 зданий уже подобрали для размещения центров женского здоровья в Москве. Об этом заявили в департаменте здравоохранения столицы.

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