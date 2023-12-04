Новости часа: более 190 спортивных объектов построили в Москве с 2011 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 190 спортивных объектов построили в Москве с 2011 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Число мелких аварий на МКАД за 2023 год сократилось на 15%. Таковы данные Дептранса.

Оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальных морозов объявили в Москве до выходных, 9 и 10 декабря. О погодных условиях предупредил Гидрометцентр РФ.