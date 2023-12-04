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Новости

Новости

04 декабря, 15:45

Общество

Новости часа: более 190 спортивных объектов построили в Москве с 2011 года

Новости часа: более 190 спортивных объектов построили в Москве с 2011 года

Новости века: в Текстильщиках завершили строительство спорткомплекса "Ника"

Собянин: в Текстильщиках завершено строительство спорткомплекса "Ника"

Новости часа: мэр Москвы рассказал о строительстве нового участка МСД

Новости часа: Собянин рассказал о масштабном обновлении Воробьевской набережной

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве связки МСД с дорожной сетью ТинАО

Мэр Москвы рассказал о строительстве нового участка МСД

Собянин рассказал о благоустройстве Воробьевской набережной и Аллеи Славы

Собянин рассказал о строительстве связки МСД с дорожной сетью ТиНАО

Новости часа: жилье по реновации получили почти 16 тыс жителей на севере столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 190 спортивных объектов построили в Москве с 2011 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Число мелких аварий на МКАД за 2023 год сократилось на 15%. Таковы данные Дептранса.

Оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальных морозов объявили в Москве до выходных, 9 и 10 декабря. О погодных условиях предупредил Гидрометцентр РФ.

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