04 декабря, 13:45Новости
Новости часа: мэр Москвы рассказал о строительстве нового участка МСД
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строящийся участок Московского скоростного диаметра завершит работы на МСД, рассказал Сергей Собянин.
Возможность задавать сразу несколько точек на маршруте появилась в приложении "Московский транспорт". Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Около 25–30% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки. Сейчас снегопад продолжается. Об этом предупреждают синоптики.