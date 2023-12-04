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04 декабря, 13:45

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Новости часа: мэр Москвы рассказал о строительстве нового участка МСД

Новости часа: мэр Москвы рассказал о строительстве нового участка МСД

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строящийся участок Московского скоростного диаметра завершит работы на МСД, рассказал Сергей Собянин.

Возможность задавать сразу несколько точек на маршруте появилась в приложении "Московский транспорт". Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Около 25–30% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки. Сейчас снегопад продолжается. Об этом предупреждают синоптики.

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