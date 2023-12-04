Новости часа: Собянин рассказал о строительстве связки МСД с дорожной сетью ТинАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый участок Московского скоростного диаметра готов на 45%, сообщил Сергей Собянин.

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме на фоне снегопада, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Более 11 тысяч москвичей посетили экскурсии в крупнейших больницах страны. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.