04 декабря, 12:00Новости
Новости часа: Собянин рассказал о строительстве связки МСД с дорожной сетью ТинАО
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый участок Московского скоростного диаметра готов на 45%, сообщил Сергей Собянин.
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме на фоне снегопада, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Более 11 тысяч москвичей посетили экскурсии в крупнейших больницах страны. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.