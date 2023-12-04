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Новости

04 декабря, 12:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве связки МСД с дорожной сетью ТинАО

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве связки МСД с дорожной сетью ТинАО

Мэр Москвы рассказал о строительстве нового участка МСД

Собянин рассказал о благоустройстве Воробьевской набережной и Аллеи Славы

Собянин рассказал о строительстве связки МСД с дорожной сетью ТиНАО

Новости часа: жилье по реновации получили почти 16 тыс жителей на севере столицы

Новости часа: новый подраздел добавили в электронную медкарту в столице

В столице обновлен суточный рекорд по количеству осадков

Новости часа: во всех округах Москвы идут работы по развитию городской инфраструктуры

Новости часа: новый подраздел добавили в электронную медкарту в Москве

Собянин рассказал о развитии городской инфраструктуры в разных округах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый участок Московского скоростного диаметра готов на 45%, сообщил Сергей Собянин.

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме на фоне снегопада, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Более 11 тысяч москвичей посетили экскурсии в крупнейших больницах страны. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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