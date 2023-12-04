Собянин рассказал о благоустройстве Воробьевской набережной и Аллеи Славы

Воробьевская набережная после завершения проекта благоустройства стала одной из самых востребованных прогулочных зон города. Итоги работы в районе Воробьевых гор в своем личном блоге подвел Сергей Собянин.

По словам мэра, Воробьевская набережная сохранила свой привычный облик и в то же время стала более современной и уютной. Кроме того, у Воробьевых гор появился новый парадный вход.

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