Собянин сообщил, что Москва готова к проведению "Экспо-2030"

Москва по инфраструктуре, экономике, человеческому капиталу и безопасности абсолютно готова для проведения "Экспо-2030", заявил Сергей Собянин.

На всемирной выставке "Экспо-2020" в Дубае стартовал Национальный день России. Гости смогут увидеть невероятное разнообразие и небывалый масштаб российской культуры. Столичный павильон – один из крупнейших на выставке, он занимает три этажа. Москве посвящен отдельный стенд. Цель инсталляции – выразить готовность Москвы принять "Экспо" в 2030 году

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