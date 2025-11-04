Форма поиска по сайту

04 ноября, 09:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем народного единства

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем народного единства

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем народного единства в своем канале в мессенджере MAX. Он подчеркнул, что праздник напоминает о патриотизме и служении Родине.

По словам мэра, традиции народного единства – это прочный фундамент, позволяющий сегодня плечом к плечу защищать суверенитет страны и реализовывать масштабные планы развития. Он также пожелал москвичам здоровья, благополучия и новых трудовых достижений.

