Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем народного единства в своем канале в мессенджере MAX. Он подчеркнул, что праздник напоминает о патриотизме и служении Родине.

По словам мэра, традиции народного единства – это прочный фундамент, позволяющий сегодня плечом к плечу защищать суверенитет страны и реализовывать масштабные планы развития. Он также пожелал москвичам здоровья, благополучия и новых трудовых достижений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.