04 ноября, 09:30Мэр Москвы
Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем народного единства
Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем народного единства в своем канале в мессенджере MAX. Он подчеркнул, что праздник напоминает о патриотизме и служении Родине.
По словам мэра, традиции народного единства – это прочный фундамент, позволяющий сегодня плечом к плечу защищать суверенитет страны и реализовывать масштабные планы развития. Он также пожелал москвичам здоровья, благополучия и новых трудовых достижений.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.