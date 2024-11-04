Собянин подвел итоги благоустройства на юго-западе Москвы

О масштабном благоустройстве районов Юго-Западного округа Москвы в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

За лето там обустроили сразу 7 спортивных кластеров. В Гагаринском районе обновили территорию большого жилого квартала. Дети получили новые игровые комплексы, песочницы, карусели, качели и батуты. В районе появился и уютный сквер с удобными лавочками и красивыми цветниками.

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