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Новости

04 ноября, 20:45

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Новости часа: суд в Москве арестовал блогера Шабутдинова по делу о мошенничестве

Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ обновили к открытию выставки-форума "Россия"

Сергей Собянин рассказал о создании современных медиатек в новых школах Москвы

Сергей Собянин рассказал, что трамвайному маршруту "Аннушка" исполнилось 112 лет

Собянин поручил упростить порядок получения льгот по оплате взносов на капремонт

Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Порядка 3,7 тыс человек записались в "Московское долголетие" онлайн – Собянин

Новости часа: Собянин заявил об увеличении численности редких животных в Москве

Новости часа: Собянин сообщил о росте популярности онлайн-записи в "Московское долголетие"

Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ обновили к открытию международной выставки-форума "Россия". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В День народного единства на ВДНХ стартовала международная выставка-форум "Россия", посвященная стране. Большое количество людей замечено у московского стенда.

В 2023 году турпоток в Москву вырос почти на четверть. Столица вошла в десятку самых востребованных направлений для путешествий на ноябрьские праздники.

Блогер Аяз Шабутдинов пробудет в СИЗО до 16 декабря. Решение принял Таганский районный суд.

В правительстве Москвы решили упростить порядок получения льгот по оплате капремонта для отдельных категорий граждан. Постановление об этом подписал Сергей Собянин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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