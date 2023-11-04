Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ обновили к открытию международной выставки-форума "Россия". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



В День народного единства на ВДНХ стартовала международная выставка-форум "Россия", посвященная стране. Большое количество людей замечено у московского стенда.

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