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04 ноября, 17:15

Новости

Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ обновили к открытию выставки-форума "Россия"

Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ обновили к открытию выставки-форума "Россия"

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Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ обновили к открытию международной выставки-форума "Россия". Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Отмечается, что там появился VR-аттракцион "Полет над макетом Москвы", благодаря которому можно отправиться в путешествие с голосовым и музыкальным сопровождением. Также в акустическом шоу "Говорит Москва" собрали микс звуков, которыми наполнены улицы города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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