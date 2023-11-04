Сергей Собянин рассказал о создании современных медиатек в новых школах Москвы.

По словам мэра Москвы, в усовершенствованных книгохранилищах школьники смогут заниматься индивидуально или в группах, выполнять домашнюю работу, проводить интеллектуальные соревнования, конкурсы или просто отдыхать.

Градоначальник добавил, что планировку продумывают до мелочей, чтобы максимально эффективно использовать все пространство. Все медиатеки оснастят современной и комфортной мебелью, необходимыми освещением. Рабочие зоны дополнят зарядками для телефонов и ноутбуков.

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