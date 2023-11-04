04 ноября, 15:45Город
Сергей Собянин рассказал о создании современных медиатек в новых школах Москвы
Сергей Собянин рассказал о создании современных медиатек в новых школах Москвы.
По словам мэра Москвы, в усовершенствованных книгохранилищах школьники смогут заниматься индивидуально или в группах, выполнять домашнюю работу, проводить интеллектуальные соревнования, конкурсы или просто отдыхать.
Градоначальник добавил, что планировку продумывают до мелочей, чтобы максимально эффективно использовать все пространство. Все медиатеки оснастят современной и комфортной мебелью, необходимыми освещением. Рабочие зоны дополнят зарядками для телефонов и ноутбуков.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.