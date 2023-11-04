Сергей Собянин рассказал, что трамвайному маршруту "Аннушка" исполнилось 112 лет.

По словам градоначальника, изначально этот трамвайный маршрут огибал весь центр города по Бульварному кольцу. По значимости его можно сравнить с современной Кольцевой линией метро.

В настоящее время трамваи с буквой "А" ходят от "Чистых прудов" через "Павелецкую" и "Пролетарскую" до Новоконной площади. По этой линии курсируют только комфортные составы "Витязь-Москва".

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