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04 ноября, 13:15

Транспорт

Сергей Собянин рассказал, что трамвайному маршруту "Аннушка" исполнилось 112 лет

Сергей Собянин рассказал, что трамвайному маршруту "Аннушка" исполнилось 112 лет

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Сергей Собянин рассказал, что трамвайному маршруту "Аннушка" исполнилось 112 лет.

По словам градоначальника, изначально этот трамвайный маршрут огибал весь центр города по Бульварному кольцу. По значимости его можно сравнить с современной Кольцевой линией метро.

В настоящее время трамваи с буквой "А" ходят от "Чистых прудов" через "Павелецкую" и "Пролетарскую" до Новоконной площади. По этой линии курсируют только комфортные составы "Витязь-Москва".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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