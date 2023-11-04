04 ноября, 13:15Транспорт
Сергей Собянин рассказал, что трамвайному маршруту "Аннушка" исполнилось 112 лет
Сергей Собянин рассказал, что трамвайному маршруту "Аннушка" исполнилось 112 лет.
По словам градоначальника, изначально этот трамвайный маршрут огибал весь центр города по Бульварному кольцу. По значимости его можно сравнить с современной Кольцевой линией метро.
В настоящее время трамваи с буквой "А" ходят от "Чистых прудов" через "Павелецкую" и "Пролетарскую" до Новоконной площади. По этой линии курсируют только комфортные составы "Витязь-Москва".
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