Собянин поручил упростить порядок получения льгот по оплате взносов на капремонт

В правительстве Москвы решили упростить порядок получения льгот по оплате за капремонт для отдельных категорий граждан. Постановление об этом подписал Сергей Собянин.

Теперь заявителям больше не нужно будет предоставлять копии трудовой книжки и документов, подтверждающих право собственности на жилье. Все справки будут приходить сразу в городской центр жилищных субсидий напрямую из департамента социальной защиты.

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