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04 ноября, 09:45

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Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

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Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства.

Мэр Москвы пожелал жителям столицы крепкого здоровья и благополучия. Градоначальник отметил, что это важный для всех праздник, который напоминает о героических страницах истории России и призывает к сплоченности перед лицом испытаний.

Собянин подчеркнул, что единство заряжает энергией для больших дел на благо Москвы и России.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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