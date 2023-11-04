Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства.

Мэр Москвы пожелал жителям столицы крепкого здоровья и благополучия. Градоначальник отметил, что это важный для всех праздник, который напоминает о героических страницах истории России и призывает к сплоченности перед лицом испытаний.

Собянин подчеркнул, что единство заряжает энергией для больших дел на благо Москвы и России.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.