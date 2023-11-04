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04 ноября, 09:30

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Порядка 3,7 тыс человек записались в "Московское долголетие" онлайн – Собянин

Порядка 3,7 тыс человек записались в "Московское долголетие" онлайн – Собянин

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Порядка 3,7 тысячи человек записались в "Московское долголетие" онлайн за последние два месяца. Проект запустили в июне текущего года на портале mos.ru, рассказал Сергей Собянин.

По словам градоначальника, с помощью сервиса можно быстро записаться на занятия в любом районе столицы и найти место близко к дому. Поиск упрощают фильтры по направлениям и форматам мероприятий, статусам групп, а также адресам и временным интервалам.

Москвичи старшего возраста могут записаться не только на сайте, но и офлайн в районных отделах долголетия и центрах госуслуг "Мои документы". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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