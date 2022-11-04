Станция "Очаково" станет современным пригородным вокзалом – Собянин

Станция "Очаково" станет современным пригородным вокзалом. Об этом сообщил Сергей Собянин. Станцией смогут пользоваться больше 120 тысяч жителей Очаково-Матвеевского.

Работы по реконструкции станции "Очаково" будущего четвертого диаметра завершены почти на 75%. Мэр уточнил, что на время строительства поезда на станции не останавливаются. Сейчас специалисты уже монтируют навесы над платформами, облицовывают вестибюли, устанавливают эскалаторы.

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