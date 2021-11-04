В Москве выплаты донорам плазмы увеличили в два раза

14:45
Переболевших коронавирусом москвичей ждут в пунктах заготовки плазмы для лечения COVID-19. В прошлом году Москва стала первым регионом России, который начал применять донорскую плазму для лечения пациентов с тяжелой формой течения болезни.
За полтора года через эту процедуру прошли 20 тысяч человек. Исследования показали, что переливание плазмы увеличивает выживаемость пациентов на 19%. В два раза меньше становится тех, кого необходимо перевести на ИВЛ. Новый пункт заготовки плазмы на базе филиала клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова посетил Сергей Собянин.
Власти Москвы приняли решение увеличить выплаты донорам с 5 до 10 тысяч рублей.
Донорами плазмы могут стать вакцинированные или переболевшие горожане. Нужно иметь российское гражданство или вид на жительство в России на срок не менее года. Важен возраст – донору должно быть от 18 до 55 лет. Слишком маленький вес сможет стать препятствием – нужно весить более 50 килограммов. И не иметь противопоказаний.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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