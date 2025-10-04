Сергей Собянин рассказал о выборе названия для нового моста через Москву-реку

Жители столицы выбрали название для нового моста через Москву-реку. В голосовании на проекте "Активный гражданин", в котором приняли участие более 142 тысяч человек, большинство поддержало вариант "Гагаринский мост". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге в мессенджере MAX.

Сооружение соединило улицу Мясищева с Проектируемым проездом № 1166, улучшив транспортную доступность районов Филевский Парк и Хорошёво-Мнёвники. Название продолжает космическую тему района, поскольку мост расположен рядом с Национальным космическим центром.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.