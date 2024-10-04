04 октября, 16:45Новости
Новости часа: "Банк технологий" предлагает более 500 разработок для бизнеса
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 500 разработок для бизнеса и промышленности вошли в московский "Банк технологий". Об этом сообщил Сергей Собянин.
Дворец госуслуг на ВДНХ возобновит работу с 7 октября, проинформировали власти столицы.
Около тысячи экскурсий, мастер-классов пройдет в столичных парках этой осенью, рассказали на портале мэра и правительства Москвы.