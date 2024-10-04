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Новости

04 октября, 16:45

Новости

Новости часа: "Банк технологий" предлагает более 500 разработок для бизнеса

Новости часа: "Банк технологий" предлагает более 500 разработок для бизнеса

Собянин рассказал об обновленной школе № 37 в Раменках

Мэр Москвы: 4,5 тыс экскурсий прошло этим летом на ВДНХ

Новости часа: в Москве выбрали лучших педагогов в рамках городского конкурса

Новости часа: Сергей Собянин поздравил московских педагогов с наступающим Днем учителя

Новости часа: Собянин заявил, что за лето на ВДНХ провели 5 тыс мероприятий

Собянин рассказал об обновленной школе № 37 в Раменках

Новости часа: Собянин рассказал, как столичный "Банк технологий" помогает развитию бизнеса

Мэр Москвы: "Банк технологий" предлагает более 500 разработок для бизнеса

Собянин: мероприятия на ВДНХ этим летом посетили 9 млн человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 500 разработок для бизнеса и промышленности вошли в московский "Банк технологий". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Дворец госуслуг на ВДНХ возобновит работу с 7 октября, проинформировали власти столицы.

Около тысячи экскурсий, мастер-классов пройдет в столичных парках этой осенью, рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

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