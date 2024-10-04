Новости часа: "Банк технологий" предлагает более 500 разработок для бизнеса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 500 разработок для бизнеса и промышленности вошли в московский "Банк технологий". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Дворец госуслуг на ВДНХ возобновит работу с 7 октября, проинформировали власти столицы.

Около тысячи экскурсий, мастер-классов пройдет в столичных парках этой осенью, рассказали на портале мэра и правительства Москвы.