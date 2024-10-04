Собянин рассказал об обновленной школе № 37 в Раменках

Сергей Собянин осмотрел обновленную школу № 37 на 550 мест на Мичуринском проспекте. Мэр Москвы поздравил ее работников с предстоящим Днем учителя, который празднуется 5 октября.

Сергей Собянин выразил благодарность учителям и подчеркнул, что в городе работают 57 тысяч педагогических работников, которым горожане доверяют своих детей и внуков. Мэр выразил уверенность, что ученики находятся в добрых и надежных руках педагогов, и пожелал им крепкого здоровья и новых успехов в работе.

Глава города подчеркнул, что Москва делает все необходимое, чтобы педагоги трудились в хороших условиях, имели все возможности для профессионального роста и получали достойную зарплату. Поддержание высокого статуса учителя является важнейшим приоритетом для правительства столицы.

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